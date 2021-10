Zoe Cristofoli | coccole ed effusioni l’augurio più speciale | “Ti amo…” – FOTO

Advertising

Gianlu_21 : Zoe Cristofoli all'inizio dei tatuaggi #primoappuntamento - Wallee___ : Bella Thorne a Sansiro. Se vede Zoe Cristofoli benji e Theo tornano single a brevissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Cristofoli

Gossip e TV

sarà presto mamma? Stando alle notizie lanciate da Alessandro Rosica e da Deianira Marzano, l'influencer sarebbe al quinto mese. Argomenti trattatiè in dolce attesa?...Spunta fuori la notizia sulla presunta gravidanza dell'influencer, che sarebbe in dolce attesa insieme al calciatore del Milan L'articoloe Theo Hernandez: "Lei è davvero incinta", il gossip proviene da Gossip e Tv .La splendida Zoe ha scelto 10 foto e video dei due per augurare un buon compleanno al terzino sinistro del Milan ...Zoe Cristofoli in dolce attesa. È questa la notizia che ha lanciato Alessandro Rosica che addirittura parla di un’”assoluta certezza”.