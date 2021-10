Van Aert contro Evenepoel | Ai Mondiali ha attaccato troppo presto

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bologna, 6 ottobre 2021 " Caos totale per la nazionale belga aidelle Fiandre, con Alaphilippe a conquistare la maglia iridata e vanstaccato dopo una tattica suicida che ha tolto ...

Bologna, 6 ottobre 2021 " Caos totale per la nazionale belga ai Mondiali delle Fiandre, con Alaphilippe a conquistare la maglia iridata estaccato dopo una tattica suicida che ha tolto energie preziose alla squadra. Un attacco da lontano di Evenepoel avrebbe sparigliato le strategie impostate dal commissario tecnico e le ...Wout(Belgio) 4507 3. Primoz Roglic (Slovenia) 3449 4. Julian Alaphilippe (Francia) 2924,67 5. Mathieuder Poel (Paesi Bassi) 2691 6. Egan Bernal (Colombia) 2576 7. Sonny Colbrelli (...Il campione belga della Jumbo Visma ha criticato il collega Evenepoel dopo le recenti dichiarazioni ‘avevo le gambe per vincere’ dopo la disfatta ai Mondiali ...Ho subito sentito che il feeling con il nuovo mezzo era differente. L'unica spiegazione che mi posso dare per la caduta è questa. Si tratta ovviamente di Gianni Moscon, fuggitivo della prima ora che s ...