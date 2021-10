Una seconda possibilità – Il recupero delle detenute attraverso il lavoro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Pozzuoli nasce una sartoria etica dentro al carcere, perché “chi ha sbagliato merita una seconda opportunità” Secondo Giuseppe Guerini, Presidente di Alleanza Cooperative Sociali, numeri alla mano, soltanto il 10% dei detenuti che ha partecipato attivamente a un programma di reinserimento sociale e lavorativo dall’interno del carcere, cadrà nella recidiva del reato. Mentre la soglia si alza al 90% se chi è detenuto sconta la pena senza far nulla se non aspettare il tempo che manca alla scarcerazione. Numeri impressionanti che, considerando il fatto che la popolazione carceraria in Italia è stimata ad oltre 54mila detenuti (Fonte: Redattore Sociale) ci indicano una strada obbligata per una società migliore e più sicura. Tra le tante aziende e cooperative che operano nel settore della redenzione carceraria, ce n’è una che fa del recupero e del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Pozzuoli nasce una sartoria etica dentro al carcere, perché “chi ha sbagliato merita unaopportunità” Secondo Giuseppe Guerini, Presidente di Alleanza Cooperative Sociali, numeri alla mano, soltanto il 10% dei detenuti che ha partecipato attivamente a un programma di reinserimento sociale e lavorativo dall’interno del carcere, cadrà nella recidiva del reato. Mentre la soglia si alza al 90% se chi è detenuto sconta la pena senza far nulla se non aspettare il tempo che manca alla scarcerazione. Numeri impressionanti che, considerando il fatto che la popolazione carceraria in Italia è stimata ad oltre 54mila detenuti (Fonte: Redattore Sociale) ci indicano una strada obbligata per una società migliore e più sicura. Tra le tante aziende e cooperative che operano nel settore della redenzione carceraria, ce n’è una che fa dele del ...

