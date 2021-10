“Tre giorni”: il gesto di Ibrahimovic fa impazzire i tifosi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ibrahimovic ha una voglia matta di tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo è il match contro il Verona. Il Milan è secondo in classifica a solo due punti dal Napoli capolista. A far la differenza tra le due squadre è l’esito della gara contro la Juventus: gli azzurri hanno sconfitto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha una voglia matta di tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo è il match contro il Verona. Il Milan è secondo in classifica a solo due punti dal Napoli capolista. A far la differenza tra le due squadre è l’esito della gara contro la Juventus: gli azzurri hanno sconfitto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : #Vidal, notte brava a tre giorni da Inter-Genoa: spunta il video - borghi_claudio : @FuffaForte Guarda, qui in pochi giorni e in pochi chilometri ce ne sono tre. Già con questi in teoria si esaurisce… - nonlloso : RT @fevsket: Comunque quando leggo i tweet tipo “ immaginalo sopra di te mentre…” subito devo chiudere twitter per almeno tre giorni mi imb… - ddrewstarkeyy : sogni al cielo 300k stream su spotify in tre giorni the power #Amici21 - IvanaSaleri : RT @VdP_Brescia: Il 7 ottobre partirà la Paciclica, un percorso in bici da Brescia a Perugia per tre giorni fino al 9 ottobre; il 10 i cicl… -