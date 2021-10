Tabellone Wta Indian Wells 2021: Pliskova guida il seeding, presente Giorgi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Tabellone del torneo Wta Indian Wells 2021, torneo americano sul cemento in programma dal 6 al 17 ottobre. A guidare il seeding, viste le assenze, è la numero tre del ranking Pliskova, mentre testa di serie numero due è Swiatek. Per quanto riguarda l’Italia, unica azzurra già inserita nel main draw è Camila Giorgi. Di seguito il Tabellone completo a partire dal primo turno e poi costantemente aggiornato man mano che si prosegue fino alla finale. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo torneo del circuito femminile? IL MONTEPREMI PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Pliskova Bye (SR) Zheng vs (Q) Frech Sherif vs Kovinic (29) Podoroska Bye (18) Kontaveit Bye(Q) Trevisan vs Bouzkova (Q) Liang vs Riske (16) Andreescu Bye (12) Jabeur ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildel torneo Wta, torneo americano sul cemento in programma dal 6 al 17 ottobre. Are il, viste le assenze, è la numero tre del ranking, mentre testa di serie numero due è Swiatek. Per quanto riguarda l’Italia, unica azzurra già inserita nel main draw è Camila. Di seguito ilcompleto a partire dal primo turno e poi costantemente aggiornato man mano che si prosegue fino alla finale. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo torneo del circuito femminile? IL MONTEPREMI PRIMO TURNO PARTE ALTA (1)Bye (SR) Zheng vs (Q) Frech Sherif vs Kovinic (29) Podoroska Bye (18) Kontaveit Bye(Q) Trevisan vs Bouzkova (Q) Liang vs Riske (16) Andreescu Bye (12) Jabeur ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta Indian Wells su SuperTennis: stanotte debutta Paolini ... campionessa nel 2003 e nel 2005, che non giocava questo torneo da dieci anni: la 38enne belga, n.1.476 WTA, in tabellone grazie ad una wild card, che punta a vincere il suo primo match dal rientro ...

Tennis, quattro Top 25 al Courmayeur Ladies Open ...25 al mondo nel tabellone del primo Courmayeur Ladies Open, torneo di tennis in programma dal 25 al 31 ottobre ai piedi del Monte Bianco. In palio ci sono gli ultimi punti disponibili per le Wta ...

WTA Indian Wells 2021: il tabellone. Camila Giorgi parte dal secondo turno, possibile scontro Raducanu-Halep Eurosport IT PAOLINI-Hontama stanotte in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2021 Ironia della sorte, al debutto sfiderà proprio una qualificata, che corrisponde al nome della giapponese Hontama. La tennista azzurra è stata sconfitta all’ultimo turno di qualificazioni, ma è stata r ...

Emma Raducanu: "Non sono cambiata, resto concetrata sul mio tennis" Emma Raducanu è pronta a tornare in campo. Reduce dalla vittoria agli US Open, la teenager britannica sarà al via del WTA 1000 di Indian Wells. Entrata nel tabellone dell’evento californiano grazie ad ...

