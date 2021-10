Stasera in tv, oggi 6 ottobre 2021: L'ispettore Coliandro e La verità, vi spiego, sull'amore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 6 ottobre 2021 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla terza stagione de L'ispettore Coliandro alla UEFA Nations League con la partita Italia Vs Spagna. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 6 ottobre 2021 La programmazione serale di mercoledì 6 ottobre 2021 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la partita Italia Vs Spagna della UEFA Nations League, mentre su Canale 5 va in scena la pellicola La signora dello zoo di Varsavia. Rai2, invece, offre la nuova stagione de L'ispettore Coliandro. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca oppure su Rai3 dove va in onda un nuovo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 6sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla terza stagione de L'alla UEFA Nations League con la partita Italia Vs Spagna. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 6La programmazione serale di mercoledì 6è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la partita Italia Vs Spagna della UEFA Nations League, mentre su Canale 5 va in scena la pellicola La signora dello zoo di Varsavia. Rai2, invece, offre la nuova stagione de L'. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca oppure su Rai3 dove va in onda un nuovo ...

Advertising

aanthl : @FBiasin Ma stasera gioca la Nazionale ed in teoria gli Italiani presenti dovrebbero tifare per la Nazionale. Immag… - AleBaroAB : Oggi giocano gli azzurri... per me sono gli azzurri del Novara FC (turno settimanale di Serie D), per tutti gli alt… - slythermiones : Non vedo l’ora che sia stasera sia perchè gioca la Nazionale sia perchè la partita sarà l’unica pausa dallo studio di oggi che bello - melywithaY : basta oggi mi dedico ai pompieri che forse è meglio perché se mi metto ad avvelenarmi il fegato tra i panel e quei… - delicataeIy : lezione 2 sta andando abbastanza bene e sono felice di riuscire a stare al passo con chimica ?? oggi dopo l'ultima l… -