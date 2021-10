Spalletti ‘inventa’ il turnover in campo | così ha rivalutato la rosa del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lucianoed il. Fino ad ora il tecnico non ha mai stravolto la formazione, ma ha fatto tante sostituzioni a gara in corso. Nelpraticamente tutti hanno avuto minuti per giocare, chi non lo ha fatto è perché è stato fermato da infortuni, vedi Mertens, Lobotka, Demme e Ghoulam.tiene praticamente chiunque in considerazione, quando ha potuto ha buttato nella mischia anche il giovane Zanoli. Gli stakanovisti delsono Koulibaly e Di Lorenzo con 810 minuti giocati. Subito dopo c’è Fabian Ruiz con 775 minuti in. L’evoluzione del centrocampista spagnolo, non convocato da Luis Enrique per la Nations League, è evidente. Come sottolinea Corriere dello Sport Fabian fa da regista nel 4-3-3, mediano nel 4-2-3-1, ma anche incursore, come a fine partita ...