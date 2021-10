Sospesi per flop i Maghi di Rai 2 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Voglio Essere un Mago L’incantesimo non ha funzionato. La disfatta di ieri (373.000 spettatori – 1.9%) non lascia scampo a Voglio Essere un Mago. A due puntate (su 5) dal termine, il programma prodotto dalla Stand By Me di Simonetta Ercolani è stato cancellato dalla prima serata di Rai 2. Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, la rete non anticiperà di una settimana la messa in onda della prima puntata de Il Collegio 6, che rimane confermata per il 26 ottobre (qui i nuovi allievi). Nato – in maniera non troppo originale – proprio sulla scia del Collegio, Voglio Essere un Mago non è riuscito a raccogliere il fedelissimo pubblico del reality scolastico venendo bocciato dal pubblico sin da subito (3.9% – 691.000 spettatori l’ascolto della puntata d’esordio). Dopotutto già La Caserma, altro emulo de Il Collegio, aveva conosciuto una parabola discendente e il tema magia non ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Voglio Essere un Mago L’incantesimo non ha funzionato. La disfatta di ieri (373.000 spettatori – 1.9%) non lascia scampo a Voglio Essere un Mago. A due puntate (su 5) dal termine, il programma prodotto dalla Stand By Me di Simonetta Ercolani è stato cancellato dalla prima serata di Rai 2. Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, la rete non anticiperà di una settimana la messa in onda della prima puntata de Il Collegio 6, che rimane confermata per il 26 ottobre (qui i nuovi allievi). Nato – in maniera non troppo originale – proprio sulla scia del Collegio, Voglio Essere un Mago non è riuscito a raccogliere il fedelissimo pubblico del reality scolastico venendo bocciato dal pubblico sin da subito (3.9% – 691.000 spettatori l’ascolto della puntata d’esordio). Dopotutto già La Caserma, altro emulo de Il Collegio, aveva conosciuto una parabola discendente e il tema magia non ...

