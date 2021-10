Senza Green pass non si va in smart working: dal 15 ottobre nessuna scappatoia per gli statali No vax (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per i dipendenti statali Senza Green pass non ci sarà nessuna concessione. Nella bozza delle linee guida definite dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e quello della Salute, Roberto Speranza, anticipate dal Messaggero, il dipendente statale che non avrà ancora ottenuto il certificato verde non potrà trovare nessuna scappatoia nello smart working. Dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, l’obbligo del Green pass scatterà non appena il lavoratore metterà piede in ufficio, anche se fuori servizio o per necessità personali: «Non è consentito che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per i dipendentinon ci saràconcessione. Nella bozza delle linee guida definite dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e quello della Salute, Roberto Speranza, anticipate dal Messaggero, il dipendente statale che non avrà ancora ottenuto il certificato verde non potrà trovarenello. Dal 15per tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, l’obbligo delscatterà non appena il lavoratore metterà piede in ufficio, anche se fuori servizio o per necessità personali: «Non è consentito che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a ...

