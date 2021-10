“Sei uno zingaro”: il coro razzista dei tifosi dell’Atalanta contro Vlahovic (quasi in lacrime) | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non un singolo, ma un’intera gradinata (dal filmato non si capisce se sia tutto lo stadio o solamente la curva) che intona un coro razzista nei confronti dell’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic. Le immagini non sono recentissime, ma fanno riferimento al match tra l’Atalanta e la “Viola” che si è disputato lo scorso 11 settembre allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo. Al termine della partita, durante le interviste a caldo, molti tifosi della Dea hanno cantato un coro di stampo razzista e xenofobo nei confronti dell’avversario. #Vlahovic quasi in lacrime per il coro “Sei uno zingaro” dedicatogli da un intero stadio a Bergamo NON PUÓ e NON DEVE essere la normalità Se fino ad ora si faceva ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non un singolo, ma un’intera gradinata (dal filmato non si capisce se sia tutto lo stadio o solamente la curva) che intona unnei confronti dell’attaccante serbo della Fiorentina Dusan. Le immagini non sono recentissime, ma fanno riferimento al match tra l’Atalanta e la “Viola” che si è disputato lo scorso 11 settembre allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo. Al termine della partita, durante le interviste a caldo, moltidella Dea hanno cantato undi stampoe xenofobo nei confronti dell’avversario. #inper il“Sei uno” dedicatogli da un intero stadio a Bergamo NON PUÓ e NON DEVE essere la normalità Se fino ad ora si faceva ...

