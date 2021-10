“Se sei no-vax non ti pago il tampone”: il metodo Hertha Berlino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Hertha Berlino ha deciso che non sosterrà le spese dei tamponi per i propri tesserati che non si sono vaccinati finora (70 euro a tampone per un totale di oltre 1.600 euro a persona al mese). Il 90% dei componenti del club tedesco sono vaccinati, mentre gli altri si dovranno pagare i test. Le squadre sono tenute ad eseguire almeno due controlli alla settimana, mentre l’Hertha ne svolge addirittura sei. Da qui una spesa di 420 euro a settimana e quindi oltre 1.600 euro al mese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ha deciso che non sosterrà le spese dei tamponi per i propri tesserati che non si sono vaccinati finora (70 euro aper un totale di oltre 1.600 euro a persona al mese). Il 90% dei componenti del club tedesco sono vaccinati, mentre gli altri si dovranno pagare i test. Le squadre sono tenute ad eseguire almeno due controlli alla settimana, mentre l’ne svolge addirittura sei. Da qui una spesa di 420 euro a settimana e quindi oltre 1.600 euro al mese. L'articolo ilNapolista.

