Rai | Enrico Varriale sospeso dal video | si attende chiarimento della vicenda personale

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giornalista ed ex vicedirettore di RaiSport,, è recentemente finito nella bufera a causa delle indagini per stalking e lesioni personali aggravate all’ex compagna, che lo ha querelato. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos,, è statodalper decisione dei vertici Rai fino a quando non sarà fatta luce sulla. Al momento nei confronti del giornalista è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa. La decisione sarebbe stata presa per difendere la reputazione dell’Azienda e dello stesso giornalista. SportFace.

fattoquotidiano : Enrico Varriale è stato sospeso dal video dai vertici Rai. È indagato per stalking e lesioni personali dopo la denu… - fanpage : Enrico Varriale è stato sospeso dai vertici Rai #6ottobre - repubblica : Accusato di stalking il giornalista Rai Enrico Varriale. La ex: 'Insultata e picchiata'. Oggi l'interrogatorio

Sospeso dal video fino a quando non sarà tutto chiarito. Così ha deciso laVarriale , indagato per stalking e lesioni personali aggravate , dopo la querela dell'ex compagna per percosse e stalking, non apparirà più davanti alle telecamere del servizio pubblico ...Oggi le ultime indiscrezioni sul caso vedonoVarriale sospeso in video dalla, anche per tutelarlo e non esporlo al giudizio del pubblico. Probabilmente per la dirigenzaè stato ...Il giornalista ed ex vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, è recentemente finito nella bufera ... è stato sospeso dal video per decisione dei vertici Rai fino a quando non sarà fatta luce sulla ...Indagato per stalking, atti persecutori e lesioni personali ai danni dell’ex compagna, Enrico Varriale è ora sospeso dalla Rai, in attesa di conoscere l’esito della vicenda giudiziaria. Secondo quanto ...