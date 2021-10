Presto dovrai pagare una moneta (virtuale) per fare colpo su Tinder (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tinder è stata una delle app più colpite nel periodo della pandemia. Passare dagli appuntamenti dell’ultimo minuto alle videocall è stata una mazzata importante per il dating online che ha comunque tenuto botta provando a variare la propria offerta con nuove possibilità di incontro a distanza come quiz, dirette live e giochi come la Swipe Night di cui è già stata annunciata una seconda stagione in arrivo a novembre. Ma ora, l’app di incontri vuole rendere il meccanismo di incrocio tra le coppie ancora più stimolante, introducendo una moneta virtuale che aiuterà gli utenti a trovare nuove anime gemelle. Come si ottengono le monete e a cosa servono L’idea è semplice: gli utenti che rimarranno attivi e con il profilo aggiornato otterranno monete gratuitamente; con queste potranno utilizzare funzionalità premium come il Super like – ossia ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stata una delle app più colpite nel periodo della pandemia. Passare dagli appuntamenti dell’ultimo minuto alle videocall è stata una mazzata importante per il dating online che ha comunque tenuto botta provando a variare la propria offerta con nuove possibilità di incontro a distanza come quiz, dirette live e giochi come la Swipe Night di cui è già stata annunciata una seconda stagione in arrivo a novembre. Ma ora, l’app di incontri vuole rendere il meccanismo di incrocio tra le coppie ancora più stimolante, introducendo unache aiuterà gli utenti a trovare nuove anime gemelle. Come si ottengono le monete e a cosa servono L’idea è semplice: gli utenti che rimarranno attivi e con il profilo aggiornato otterranno monete gratuitamente; con queste potranno utilizzare funzionalità premium come il Super like – ossia ...

