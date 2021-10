(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Undiè stato portato in salvo dal Soccorso Alpino dopo essersi infortunato in undi Prunetta, sull'Appennino Pistoiese. L'uomo, 77 anni, è stato soccorso in un punto impervio dove, per una caduta, ha riportato traumiL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Pistoia: cercatore di funghi cade nel bosco e s’infortuna alle gambe -

Un cercatore di funghi è stato portato in salvo dal Soccorso Alpino dopo essersi infortunato in un bosco di Prunetta, sull'Appennino Pistoiese. L'uomo, 77 anni, è stato soccorso in un punto impervio d ...