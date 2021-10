Napoli, un big lontano dal rinnovo: i dettagli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dalle parti di Castel Volturno le questioni rinnovo sono tutte più o meno spinose. Oltre alla telenovela Lorenzo Insigne c’è un’altra situazione che fa tenere con le orecchie drizzate gli altri top club della Serie A. Meret, Napoli, rinnovo Ecco di chi si tratta Sarebbe Alex Meret il giocatore con il futuro ancora incerto. Il contratto del giovane portiere italiano è in scadenza nel 2023, ma la situazione legata al suo futuro è molto incerta. Il Napoli siglerebbe volentieri un nuovo contratto alle stesse cifre ma il portiere è indeciso visto lo scarso spazio trovato finora. LEGGI ANCHE: Juve, Allegri pensa ad un centrocampista ex Napoli! LEGGI ANCHE: Juventus, intreccio di mercato Dybala-Insigne: arriva la svolta L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dalle parti di Castel Volturno le questionisono tutte più o meno spinose. Oltre alla telenovela Lorenzo Insigne c’è un’altra situazione che fa tenere con le orecchie drizzate gli altri top club della Serie A. Meret,Ecco di chi si tratta Sarebbe Alex Meret il giocatore con il futuro ancora incerto. Il contratto del giovane portiere italiano è in scadenza nel 2023, ma la situazione legata al suo futuro è molto incerta. Ilsiglerebbe volentieri un nuovo contratto alle stesse cifre ma il portiere è indeciso visto lo scarso spazio trovato finora. LEGGI ANCHE: Juve, Allegri pensa ad un centrocampista ex! LEGGI ANCHE: Juventus, intreccio di mercato Dybala-Insigne: arriva la svolta L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

RepSscNapoli : Napoli, Mertens e Demme accelerano: Spalletti ritrova altri due big - Diegociorra : Dopo aver finito tutte le puntate di Federico Fashion Style sul bus, Desperate Housewives di Napoli, Cortesi per gl… - Tsunamayo1435 : RT @FarFromVesuvius: A big auguri to a #Napoli LEGEND, Antonio #Careca! - papocchio : RT @FarFromVesuvius: A big auguri to a #Napoli LEGEND, Antonio #Careca! - FarFromVesuvius : A big auguri to a #Napoli LEGEND, Antonio #Careca! -