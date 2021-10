“Mio figlio non ha un amico”. Il padre del 15enne lo scrive sui social, quello che succede è pazzesco (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Avere un figlio autistico non è una passeggiata, è complesso confrontarcisi ed è ancora più complicato capire cosa prova, come si sente. Lo sa bene Kev, un uomo britannico che è il papà di Daniel. Il giovane, che ha 15 anni, è affetto da autismo e nei giorni scorsi ha espresso due desideri per il suo compleanno: guidare una macchina e fare un po’ di amicizia. Naturalmente Ken, un padre molto attento alle esigenze del figlio, ha subito cercare di fare qualcosa per lui. Così l’uomo ha condiviso sui social un messaggio contenente le richieste di Daniel e in poco tempo ha assistito a una grande sorpresa: più di 50mila commenti, tra cui quello di Russell Crowe. Anche l’anno scorso Kev ci aveva provato: postare le richieste (molto simili) del figlio sui social, ma le cose ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Avere unautistico non è una passeggiata, è complesso confrontarcisi ed è ancora più complicato capire cosa prova, come si sente. Lo sa bene Kev, un uomo britannico che è il papà di Daniel. Il giovane, che ha 15 anni, è affetto da autismo e nei giorni scorsi ha espresso due desideri per il suo compleanno: guidare una macchina e fare un po’ di amicizia. Naturalmente Ken, unmolto attento alle esigenze del, ha subito cercare di fare qualcosa per lui. Così l’uomo ha condiviso suiun messaggio contenente le richieste di Daniel e in poco tempo ha assistito a una grande sorpresa: più di 50mila commenti, tra cuidi Russell Crowe. Anche l’anno scorso Kev ci aveva provato: postare le richieste (molto simili) delsui, ma le cose ...

