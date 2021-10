Maurizio Costanzo diretto su Tommaso Zorzi “Lui non …” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tommaso Zorzi non è soltanto un noto influenzar, ma è diventato un noto personaggio televisivo. Dopo aver letteralmente sbancato sui social network e nello specifico su Instagram, dove in questi anni è riuscito ad avere un grande seguito, con la sua partecipazione al Grande Fratello vip, Tommaso ha aumentato la sua fama. Tommaso Zorzi, l’influencer più amato degli ultimi tempi Non è di certo una novità il fatto che Tommaso sia particolarmente amato, soprattutto dai più giovani. Ad ogni modo però, il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello vip sembra che abbia trovato dei consensi anche tra i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Una tra tutti, Maurizio Costanzo il quale già nei mesi passati aveva esaltato ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)non è soltanto un noto influenzar, ma è diventato un noto personaggio televisivo. Dopo aver letteralmente sbancato sui social network e nello specifico su Instagram, dove in questi anni è riuscito ad avere un grande seguito, con la sua partecipazione al Grande Fratello vip,ha aumentato la sua fama., l’influencer più amato degli ultimi tempi Non è di certo una novità il fatto chesia particolarmente amato, soprattutto dai più giovani. Ad ogni modo però, il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello vip sembra che abbia trovato dei consensi anche tra i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Una tra tutti,il quale già nei mesi passati aveva esaltato ...

