Luce dei tuoi occhi stasera non va in onda: perché, il motivo

stasera, mercoledì 6 ottobre 2021, Luce dei tuoi occhi non va in onda. Mediaset la scorsa settimana ha optato per un cambio di programmazione: la terza puntata della fiction con Anna Valle prevista per oggi è stata anticipata di 24 ore andando in onda ieri sera, 5 ottobre. stasera invece è stato lasciato spazio al film La signora dello zoo di Varsavia. perché questo cambio? Semplice, per evitare lo scontro con la partita della Nazionale (Italia-Spagna) in onda su Rai 1. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci ulteriori modifiche) della fiction che conta di sei puntate: Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 22 settembre 2021 Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 29 settembre

