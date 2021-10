La vita in diretta torna e batte Pomeriggio 5 che perde ancora (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ durato solo un giorno il cambiamento. Pomeriggio 5 torna a parlare anche nella seconda parte di tematiche che nulla hanno a che fate con il mondo della tv ed ecco che gli ascolti iniziano a vacillare. Permetteteci di dire che in generale, il motivo di questi ascolti così bassi è legato anche al successo de La vita in diretta. Un giorno di assenza del programma di Rai 1 ha permesso a Barbara d’Urso di riconquistare la sua fascia ma con il ritorno di Matano, come si dice in questi casi, “non c’è trippa per gatti”. Nulla da fare per il programma di Canale che cerca di resistere ma non ce la fa: per La vita in diretta nel Pomeriggio di ieri, 5 ottobre 2021, oltre 2 milioni di spettatori, per uno dei migliori risultati di Matano in questa prima parte di stagione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ durato solo un giorno il cambiamento.a parlare anche nella seconda parte di tematiche che nulla hanno a che fate con il mondo della tv ed ecco che gli ascolti iniziano a vacillare. Permetteteci di dire che in generale, il motivo di questi ascolti così bassi è legato anche al successo de Lain. Un giorno di assenza del programma di Rai 1 ha permesso a Barbara d’Urso di riconquistare la sua fascia ma con il ritorno di Matano, come si dice in questi casi, “non c’è trippa per gatti”. Nulla da fare per il programma di Canale che cerca di resistere ma non ce la fa: per Lainneldi ieri, 5 ottobre 2021, oltre 2 milioni di spettatori, per uno dei migliori risultati di Matano in questa prima parte di stagione ...

