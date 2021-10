La lezione femminista di Elodie | ' Non dobbiamo sentirci in colpa per gli uomini violenti | non sono nostri figli

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è sempre schierata apertamente in questi delicati temi e lo fa ancora una volta con un intenso monologo. La violenza sulle donne è una piaga nel nostro paese, per cui l'Italia ancora fare numerosi ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : lezione femminista

Globalist.it

Si è sempre schierata apertamente in questi delicati temi e lo fa ancora una volta con un intenso monologo. La violenza sulle donne è una piaga nel nostro paese, per cui l'Italia ancora fare numerosi ......e anticapitalista . La concitazione con cui bell hooks si appella al dovere di ... Ecco perché tutt'oggi ladi bell hooks risulta brillante e necessaria. In questo cammino pedagogico ...Con un monologo alle Iene, la cantante si schiera contro la violenza sulle donne: "Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo, sono libera di dire ‘non mi va più‘" ...Tema della terza edizione di Lezioni di Storia Festival è “l’invenzione del futuro”: come le donne e gli uomini del passato hanno pensato al futuro, descrivendolo e progettandolo.