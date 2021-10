Jamie Lee Curtis | I filler stanno distruggendo generazioni La chirurgia mi ha reso dipendente dal Vicodin

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Iintere”: a dirlo è l’attriceLeein un’intervista rilasciata al magazine Fast Company. L’artista 62enne ha raccontato la propria esperienza: “Ho provato laplastica e non ha funzionato. Mi hadal(antidolorifico, ndr)”. “L’attuale boom die procedure estetiche e questa ossessione per i filtri sui socialintere. Una volta che inizi a incasinare il tuo viso, non puoi più tornare indietro”, ha proseguito. L’attrice ha anche parlato del suo rapporto coi social network: “Li uso per dare risalto alle cose a cui tengo. Per il resto, ...