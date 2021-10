Inquinamento ambientale del fiume Sarno: due arresti dei carabinieri del Noe nel napoletano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) . Nella prime ore della mattinata odierna, i carabinieri del Gruppo per la Tutela ambientale di Napoli, nell’ambito delle indagini finalizzate ad accertare le cause dell’Inquinamento del fiume Sarno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) . Nella prime ore della mattinata odierna, idel Gruppo per la Tuteladi Napoli, nell’ambito delle indagini finalizzate ad accertare le cause dell’del, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura coercitiva deglidomiciliari,

PonMilli : C'era una volta una società da 30mila dipendenti che voleva essere innovativa e aveva come cavallo di battaglia la… - agatamicia : @svirgola2 eh. disastro ambientale da inquinamento. non #ClimateEmergency - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Fiume Sarno, 2 arresti per inquinamento ambientale e scarichi abusivi -… - aldolicata : Bari. Carabinieri: imprenditore arrestato per inquinamento ambientale - CampobelloNews : Bari. Carabinieri: imprenditore arrestato per inquinamento ambientale -