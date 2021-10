Inchiesta università, parla Galli: «Colpito perché famoso e scomodo». L’intercettazione: «Se continua così finisce in galera» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’infettivologo Massimo Galli è una di quelle persone che, se non ci fosse stata la pandemia di Coronavirus, avrebbe terminato la carriera medica e universitaria a breve, con meriti riconosciuti nel settore, dai suoi conoscenti, dal mondo accademico al più. Invece, comparsata dopo comparsata nelle tv a spiegare le dinamiche del contagio, il professore di Malattie infettive all’università Statale di Milano è diventato un volto famigliare a tutti gli italiani. Seppure in modo velato, Galli ha sostenuto a Cartabianca che la popolarità sia stata la sua condanna: «Diventare personaggio pubblico ha molti contro e pochi pro». Di sentenze, in realtà, ancora non ce ne sono, ma il professore – insieme ad altri 23 docenti – è indagato dalla procura milanese per turbativa d’asta e falso ideologico: avrebbe pilotato alcuni concorsi di medicina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’infettivologo Massimoè una di quelle persone che, se non ci fosse stata la pandemia di Coronavirus, avrebbe terminato la carriera medica e universitaria a breve, con meriti riconosciuti nel settore, dai suoi conoscenti, dal mondo accademico al più. Invece, comparsata dopo comparsata nelle tv a spiegare le dinamiche del contagio, il professore di Malattie infettive all’Statale di Milano è diventato un volto famigliare a tutti gli italiani. Seppure in modo velato,ha sostenuto a Cartabianca che la popolarità sia stata la sua condanna: «Diventare personaggio pubblico ha molti contro e pochi pro». Di sentenze, in realtà, ancora non ce ne sono, ma il professore – insieme ad altri 23 docenti – è indagato dalla procura milanese per turbativa d’asta e falso ideologico: avrebbe pilotato alcuni concorsi di medicina ...

