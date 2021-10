Il Cts dice Sì alla riapertura delle discoteche, ma con green pass e 35% di capienza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo mesi di insistenze si va verso la riapertura delle discoteche: le regole però riguarderebbero il possesso del green pass e la capienza. Per quelle all’aperto non più del 50%, mentre per quelle al chiuso non oltre il 35%. Lo ha sottolineato in una nota il Cts che ha aggiornato le indicazioni, analizzando la richiesta di parere sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali similari, in attesa della prossima cabina di regia del governo. “Il Cts – si legge – sottolinea come tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus. Fermo restando che gli accessi a queste attività debbano avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione che consenta un eventuale tracciamento e solo in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo mesi di insistenze si va verso la: le regole però riguarderebbero il possesso dele la. Per quelle all’aperto non più del 50%, mentre per quelle al chiuso non oltre il 35%. Lo ha sottolineato in una nota il Cts che ha aggiornato le indicazioni, analizzando la richiesta di parere sulle attività che hanno luogo in sale da ballo,e locali similari, in attesa della prossima cabina di regia del governo. “Il Cts – si legge – sottolinea come tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus. Fermo restando che gli accessi a queste attività debbano avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione che consenta un eventuale tracciamento e solo in ...

team_world : Il Cts dice SÌ alle riaperture degli accessi a cinema, teatri e SALE DA CONCERTO?? Capienza al 100% all’aperto e 80… - IlContiAndrea : Ufficiale. Il #Cts dice sì a capienze al 100% all’aperto e all’80% al chiuso per #cinema, #teatri e sale da… - ferrandoluigi : RT @valy_s: UDITE,UDITE! Il CTS ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche.. con #greenpass e limitazioni di capienza tali da r… - Gilda21953339 : RT @valy_s: UDITE,UDITE! Il CTS ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche.. con #greenpass e limitazioni di capienza tali da r… - Divita14Franco : RT @valy_s: UDITE,UDITE! Il CTS ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche.. con #greenpass e limitazioni di capienza tali da r… -