Harry e Meghan Markle: il retroscena dietro al Megxit (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I due avrebbero deciso di allontanarsi della Royal Family a causa di una foto La foto della discordia: per Meghan Markle e Harry la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata rappresentata da una immagine. Il 3 gennaio 2020, la Regina Elisabetta era apparsa sui profili social della Famiglia Reale, in uno scatto in compagnia del piccolo George, il figlio maggiore Carlo e il nipote William. Un chiaro messaggio relativo al futuro della Corona, almeno secondo l'esperto reale Andrew Morton e secondo la coppia. I Duchi del Sussex erano già in Canada, terra natale di Meghan, da un mese ma lo scatto postato sui profili social potrebbe aver fatto scattare qualcosa nei due. Harry e Meghan già non si trovano a loro agio con la vita di corte e quell'immagine, potrebbe aver aiutato ...

