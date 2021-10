Green Pass falso? Per Pippo Franco si mette male, non solo la denuncia: indiscrezioni dalla procura (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per Pippo Franco si mette male. Si apprende, infatti, che il comico è stato denunciato per il possesso di un Green Pass falso dai carabinieri dei Nas. Ora, il suo nome potrebbe finire sul registro degli indagati della procura di Roma, che indaga sul giro di un medico di base della Asl di Roma 2 che, questa l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe fornito un centinaio di certificazioni verdi false alla "Roma bene". Il caso era stato sollevato dal Fatto Quotidiano, che rivelava come il medico in questione fosse indagato. Tra i suoi clienti, appunto, l'attore. A destare qualche sospetto, anche il fatto che Pippo Franco risieda dalla parte opposta della città rispetto a quella del medico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Persi. Si apprende, infatti, che il comico è statoto per il possesso di undai carabinieri dei Nas. Ora, il suo nome potrebbe finire sul registro degli indagati delladi Roma, che indaga sul giro di un medico di base della Asl di Roma 2 che, questa l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe fornito un centinaio di certificazioni verdi false alla "Roma bene". Il caso era stato sollevato dal Fatto Quotidiano, che rivelava come il medico in questione fosse indagato. Tra i suoi clienti, appunto, l'attore. A destare qualche sospetto, anche il fatto cherisiedaparte opposta della città rispetto a quella del medico ...

