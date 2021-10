Giuntoli prova il grande colpo | sarà lotta con i top club

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Notizia dell’ultim’ora è che il Napoli sembra abbia messo nel mirino il portiere in uscita dall’Ajax Andrè Onana. Il direttore sportivo azzurro Cristianotenta ilper la porta ma occhio alla concorrenza. Onana, Inter, Napoli Inter e Barcellona sull’estremo difensore Secondo il Mundo Deportivo la dirigenza del Barcellona vorrebbe Onana per sostituire Ter Stegen in caso il tedesco parta. Anche l’Inter è da tempo sul giocatore ex Barcellona e adesso il Napolia inseristi con forza. LEGGI ANCHE: Inter, si pensa alin attacco: individuato il prossimo acquisto LEGGI ANCHE: Attenta Inter: il PSG punta un nerazzurro! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli prova

ilmattino.it

Per farli riposare un po', certo, ma è parsa quasi unagenerale per gennaio quando i due, con ... "Un professionista non può fare così": "Per il rinnovi di Insigne c'è fiducia, fissato ...Al 15', occasione per gli ospiti: Goldoni, di testa, mette una bellissima palla per Malagoli M, che controlla e si trova solo davanti a, che respinge. Al 33', il Rivara ciancora, ...Luciano Spalletti ha iniziato nel migliore dei modi la stagione conquistando ben sette vittorie in altrettante partite. Insomma: il Napoli, per almeno due settimane (il campionato si fermerà per la so ...MONTALE . 81. BAMA . 71. MONTALE BASKET: Caglio 28, Kpedevi 2, Salvi 10, Bruneto 5, Pierattini, Mati 10, Magnini 1, Metsla 14, Lazzeri, Bonistalli 4. All. Marcello. BAMA ALTOPASCI ...