Giulia De Lellis vittima di uno scherzo di cattivo gusto: finisce davvero male (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La bella influencer romana ha dovuto fare i conti con una situazione assolutamente spiacevole. Una presa in giro che l’ha molto spaventata. Di recente Giulia De Lellis, una delle influencer… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La bella influencer romana ha dovuto fare i conti con una situazione assolutamente spiacevole. Una presa in giro che l’ha molto spaventata. Di recenteDe, una delle influencer… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

heart_kandrakar : Secondo le perbeniste Giulia de lellis con la paura delle corna e di essersi presa la sifilide per colpa loro non d… - _fenantrene : RT @LuBennet: Mi pare di capire che ieri a #LeIene, Giulia De Lellis non ha perso occasione di palesarsi per quello che è: - mario_roversi : RT @MediasetTgcom24: Uscita intima per Giulia De Lellis: sotto il blazer i “mutandoni contenitivi” #giuliadelellis - infoitcultura : Giulia De Lellis pensa che il fidanzato labbia tradita e abbia la sifilide reazione incontrollata - Italia_Notizie : Giulia De Lellis furiosa prende a schiaffi e calci il fidanzato Carlo Beretta: “Ti sei sco**to la mia assistente in… -