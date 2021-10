GF Vip | Lulù Selassié dopo la lettera della ex di Manuel | “Non me ne frega un ca**o”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Commozione al Grande Fratello Vip 6 In occasionenuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì sera su Canale 5, la reazione dialladell’ex fidanzata diBortuzzo si è fatta notare. Infatti, durante la lunga diretta il 26enne ha ricevuto una missiva da partesua ex L'articolo proviene da KontroKultura.

Manuel Bortuzzo eSelassié litigano al GF: lei annuncia di volersene andare In seguito alla puntata andata in onda lunedì,ha cercato di confrontarsi nuovamente con Manuel . La ...'Ci hai visto lungo,' sussurra Raffaella Fico aHailè Selassiè, al che la principessa risponde:... sia per gli inquilini del GFche per il pubblico da casa. Tutti avrebbero voluto abbracciare ...