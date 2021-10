Advertising

AndreaInterNews : RT @internewsit: Pinamonti, sospiro di sollievo anche per l'Inter: l'Empoli comunica l'esito degli esami - - internewsit : Pinamonti, sospiro di sollievo anche per l'Inter: l'Empoli comunica l'esito degli esami - - sportli26181512 : Empoli, sospiro di sollievo per Pinamonti: nessuna lesione: Gli esami hanno evidenziato solo un sovraccarico. Il ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli sospiro

Corriere dello Sport

di sollievo in casa: nessuna lesione muscolare per Andrea Pinamonti . Il centravanti azzurro si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del problema emerso ...Uscito l'ex interista può tirare undi sollievo anche perché Mancuso sembra molto più ...5: Rompe le scatole a mezza mediana dell'pronto a infilare l'uncino al primo passaggio sulla nave ...L'Empoli può tirare un sospiro di sollievo. Infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Andrea Pinamonti non hanno evidenziato nessuna lesione. L'attaccante di proprietà dell'Inter era uscito ...EMPOLI - Sospiro di sollievo in casa Empoli: nessuna lesione muscolare per Andrea Pinamonti. Il centravanti azzurro si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del problema emerso duran ...