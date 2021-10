Effetto elezioni | il Pd supera Fratelli d’Italia nei sondaggi ed è il primo partito dopo 4 anni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Welcome backDemocratico: i dem sono tornati leader di preferenze nei, l’riporta i Pd in cima alla classifica del gradimento nazionale. Lo dicono idi BiDIMedia, Letta scavalca Giorgia Meloni e riporta il centrosinistra avanti.o BiDiMediaOttobre PDal 20,6% FDI secondo un punto sotto Terza per consensi la Lega (19,3%) Guagna oltre un punto il Movimento 5 stelle tutti i dati https://t.co/iCcLRauoYI pic.twitter.com/2rZDuMLSPO —Bidimedia (@SBidimedia) October 5, 2021 L’ultimo report dell’agenzia risaliva a due mesi e mezzo fa. Il PD sale al 20,6%,sia pure più lentamente continua il suo trend di crescita e si ...

MasterM39827205 : Il PD vince le elezioni a Milano. Salvini je rode er culo a Roma. E mò diteme che nun avete capito l'effetto farfal… - Open_gol : Effetto elezioni? - Umbria24 : Pd Amelia, Bernardini si dimette da segretario e lascia il partito: effetto elezioni amministrative - webargentarius : @lupovittorio42 @GilardiNad Di cosa ci dobbiamo preoccupare? Io direi che è il primo effetto positivo delle elezioni comunali - Brownfox_51 : Fisco, Salvini: «Mezz'ora per leggere il testo, Draghi cambi metodo» Effetto postumo elezioni (o no?) -

Le recentiin Norvegia hanno visto la vittoria di un'alleanza di centrosinistra e il nuovo ...che una tassa sui veicoli elettrici di lusso arriverebbe in un momento inopportuno con l'...Un aumento marcato anche se va detto che in mezzo c'è stata anche la pandemia, che qualchel'ha sicuramente prodotto. Ma, pandemia a parte, però, si può dire che lecomunali - che, ...Il PD torna in cima, non succedeva dall'estate 2017: dem tornati leader del paese e della sinistra, scavalcata Fratelli d'Italia ...Ai miei venticinque affezionati lettori risparmierò l’inestesismo del “che vi avevo detto?” perché non solo è un po’ cafone e poi nasconderebbe l’inoppugnabile verità: non ci voleva poi così tanto per ...