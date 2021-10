Due giorni di ferie per piangere l’animale domestico morto: la proposta di legge in discussione in Parlamento in Colombia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Due giorni di congedo retribuito per piangere l’animale domestico morto. La proposta di legge arriva dal Parlamento della Colombia. È stato Alejandro Carlos Cachon, deputato del Partito Liberale della Colombia (anche se il partito fa parte dell’internazionale socialista da tempo ndr), a presentare un disegno di legge che obbligherebbe i datori di lavoro a fornire due giorni di ferie retribuite ad un dipendente dopo la morte del proprio animale domestico. “Alcune persone non hanno figli, ma hanno un animale domestico molto amato con cui sviluppano un legame profondo e fraterno – ha spiegato in un’intervista il deputato Chacon – e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Duedi congedo retribuito per. Ladiarriva daldella. È stato Alejandro Carlos Cachon, deputato del Partito Liberale della(anche se il partito fa parte dell’internazionale socialista da tempo ndr), a presentare un disegno diche obbligherebbe i datori di lavoro a fornire duediretribuite ad un dipendente dopo la morte del proprio animale. “Alcune persone non hanno figli, ma hanno un animalemolto amato con cui sviluppano un legame profondo e fraterno – ha spiegato in un’intervista il deputato Chacon – e il ...

Advertising

Link4Universe : due parole riguardo alla faccenda di questi ultimi giorni e gli insulti ed omofobia e body shaming e molto altro.… - you_trend : ?? Ecco un riepilogo dell'affluenza finale nei 5 principali comuni al voto, confrontata con la stessa ora delle comu… - virginiaraggi : #Giorno22. @gualtierieurope possibile che tu abbia così paura di dirci dove vuoi fare le due discariche a Roma? Hai… - sentochemuoro : RT @elixstyless: ??flash news instagram down perché harry styles ha postato per la seconda volta in due giorni e l’app non supporta tale com… - seekptum : @koughoii L’ho finito da due giorni -