Draghi ribadisce | La riforma del catasto non è una patrimoniale sulla casa

AGI - "Il governo va avanti. La sua azione non può seguire il calendario elettorale, perché deve seguire quello delle riforme". Al termine della seconda giornata di Vertice Ue-Balcani a Brdo, in Slovenia, il presidente del Consiglio, Mario Draghi risponde così al leader della Lega, Matteo Salvini dopo la polemica sollevata dal numero uno del Carroccio sulla riforma del catasto e la legge delega fiscale. "Non ci sarà un aumento delle tasse - è la replica di Draghi alle parole di Salvini - e non c'è una patrimoniale sulla casa". Nessuna crisi in vista dunque, sostiene il premier, Il governo va avanti perché la sua "azione non può seguire il calendario elettorale, ma quello negoziato con la Commissione europea sui fondi del Recovery".

