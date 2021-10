Dayane Mello, Nego Do Borel è scomparso, parla l’avvocato di lei: «Non può ritirarsi, ecco perché» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda è ormai noto a tutti: la ex gieffina è stata presumibilmente stuprata da un altro concorrente del reality, Nego Do Borel. Quest’ultimo nelle scorse settimane aveva giurato di togliersi la vita e oggi risulta essere scomparso. Sua madre, Roseli Viana, ha lanciato l’allarme. Nel frattempo,... Leggi su donnapop (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quello che è successo aa La Fazenda è ormai noto a tutti: la ex gieffina è stata presumibilmente stuprata da un altro concorrente del reality,Do. Quest’ultimo nelle scorse settimane aveva giurato di togliersi la vita e oggi risulta essere. Sua madre, Roseli Viana, ha lanciato l’allarme. Nel frattempo,...

