Credito di imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori. Come richiederlo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021, il decreto 27 luglio 2021 che individua i codici Ateco delle attività economiche ammissibili al Credito... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È stato pubblicato nella Gazzetta UfficialeRepubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021, il decreto 27 luglio 2021 che individua i codici Ateco delle attività economiche ammissibili al...

Ultime Notizie dalla rete : Credito imposta Credito di imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori. Come richiederlo L'agevolazione Il credito d'imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma ...

