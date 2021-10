Covid, 3.235 contagi e 39 morti. L’Iss: «Nei soggetti sani l’efficacia dei vaccini non cala col tempo» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 3.235 i nuovi contagi da Covid e 39 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi erano stati 2.466 e i decessi 50. Risale il tasso di positività, che ieri si era praticamente dimezzato rispetto al giorno precedente, attestandosi allo 0,76%: oggi, invece, è all’1% su 301.733 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Intanto l’Istituto superiore di sanità rassicura sulla durata dell’efficacia dei vaccini a mRna nei soggetti sani: a 7 mesi dalla seconda dose, non si osserva alcuna riduzione significativa. Continua a scendere il numero dei ricoverati Sul fronte dei ricoveri anche oggi si registrano cali: le persone in ospedale con sintomi sono 2.872, a fronte delle 2.968 di ieri. Dunque, nei reparti ordinari ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 3.235 i nuovidae 39 iregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri ierano stati 2.466 e i decessi 50. Risale il tasso di positività, che ieri si era praticamente dimezzato rispetto al giorno precedente, attestandosi allo 0,76%: oggi, invece, è all’1% su 301.733 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Intanto l’Istituto superiore dità rassicura sulla durata deldeia mRna nei: a 7 mesi dalla seconda dose, non si osserva alcuna riduzione significativa. Continua a scendere il numero dei ricoverati Sul fronte dei ricoveri anche oggi si registrano cali: le persone in ospedale con sintomi sono 2.872, a fronte delle 2.968 di ieri. Dunque, nei reparti ordinari ...

