Conte corteggia il Pd | ma a Roma Gualtieri conferma | «Non ci saranno 5 Stelle in giunta» Quale strada per l’alleanza?

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuova tappa del tour, stessa tiritera. Dopo Carbonia (Sardegna), da Adrano (Sicilia) Giuseppeinsiste per il terzo giorno di fila sulla necessità di allearsi col Pd. La cartina tornasole delle amministrative non può che dare ragione al capo politico M5s. Se non alleato al Pd, il Movimento ha registrato un’emorragia di consensi un po’ ovunque. A cominciare dalle città che ha governato negli ultimi 5 anni. Aè al 10% e a Torino il consenso è crollato addirittura sotto il 9%. Ma la «traiettoria politica del dialogo costante e intenso con il Pd», come la definisce, non sembra essere – per il momento – un’opzione che piace agli attori coinvolti nella partita per la Capitale, il bottino di maggiore peso. Né di qua né di là. La ricerca del dialogo Se si guarda in casa M5s, c’è Virginia Raggi – 19,09% di consensi – che ...