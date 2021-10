Ciclismo, Milano-Torino 2021: risultati e ordine d’arrivo, vince uno strepitoso Roglic (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I risultati e l’ordine di arrivo della Milano-Torino 2021, la più antica classica del Ciclismo italiano, che termina con il traguardo sul colle di Superga. Sui 190 km del percorso, a vincere è Primoz Roglic, che negli ultimi 400 metri accelera staccando Adam Yates. Il britannico non ne aveva più, dopo aver condotto da protagonista gli ultimi 5 km. È stato lui, infatti, a suonare la carica, mettendo a segno l’attacco decisivo per prendersi la testa della corsa, seguito, oltre che da Roglic, anche da Joao Almeida e Tadej Pogacar, poi terzo e quarto al traguardo. Tra i sei a tentare la fuga, erano presenti anche Michael Woods e Alejandro Valverde, rispettivamente poi quinto e decimo. ordine DI ARRIVO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ie l’di arrivo della, la più antica classica delitaliano, che termina con il traguardo sul colle di Superga. Sui 190 km del percorso, are è Primoz, che negli ultimi 400 metri accelera staccando Adam Yates. Il britannico non ne aveva più, dopo aver condotto da protagonista gli ultimi 5 km. È stato lui, infatti, a suonare la carica, mettendo a segno l’attacco decisivo per prendersi la testa della corsa, seguito, oltre che da, anche da Joao Almeida e Tadej Pogacar, poi terzo e quarto al traguardo. Tra i sei a tentare la fuga, erano presenti anche Michael Woods e Alejandro Valverde, rispettivamente poi quinto e decimo.DI ARRIVO ...

