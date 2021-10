Ciclismo, Milano-Torino 2021: percorso e altimetria, si torna a Superga (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’altimetria e il percorso della Milano-Torino 2021, classica italiana dalla grandissima storia e che affonda le proprie radici addirittura fino al 1876. Dopo la parentesi dello scorso anno la corsa tornerà a decidersi sull’affascinante salita di Superga, giudice inappellabile con il suo doppio passaggio dopo 160 km praticamente assenti di difficoltà altimetriche. La prima ascesa verso la Basilica si interromperà a 600 metri dal termine, mentre il secondo e ultimo passaggio misurerà interamente i 4,9 km previsti con una pendenza media del 9% e punte del 14%. Una salita vera, non lunghissima ma destinata a fare grande selezione tra i big. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING I FAVORITI DELLA VIGILIA L’altimetria della Milano-Torino ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’e ildella, classica italiana dalla grandissima storia e che affonda le proprie radici addirittura fino al 1876. Dopo la parentesi dello scorso anno la corsa tornerà a decidersi sull’affascinante salita di, giudice inappellabile con il suo doppio passaggio dopo 160 km praticamente assenti di difficoltà altimetriche. La prima ascesa verso la Basilica si interromperà a 600 metri dal termine, mentre il secondo e ultimo passaggio misurerà interamente i 4,9 km previsti con una pendenza media del 9% e punte del 14%. Una salita vera, non lunghissima ma destinata a fare grande selezione tra i big. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING I FAVORITI DELLA VIGILIA L’della...

