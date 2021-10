“Cene eleganti ad Arcore? Ci viene da ridere. Pronte a parlare al processo Ruby Ter, chi è imputato non ci mette la faccia” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dicono di essere Pronte a riferire in aula durante una delle prossime udienze per riprendersi “la vita e la dignità”. Ad anni di distanza, al termine dell’udienza del processo Ruby Ter in cui Silvio Berlusconi è imputato insieme ad altre 28 persone, comprese loro due, Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra parlano. “Cene eleganti? Mi viene da ridere”, dice la prima spiegando di voler chiarire quanto accaduto nelle serate di Arcore. “Non ho più nessun rapporto col presidente: non ci si vede e non ci si sente, non mi interessa la sua vita e sono qui, dopo dieci anni, perché voglio riprendermi la mia vita, la mia dignità”, aggiunge. Il suo legale, l’avvocato Luigi Liguori, ha chiarito che “renderà l’esame per dimostrare la sua innocenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dicono di esserea riferire in aula durante una delle prossime udienze per riprendersi “la vita e la dignità”. Ad anni di distanza, al termine dell’udienza delTer in cui Silvio Berlusconi èinsieme ad altre 28 persone, comprese loro due, Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra parlano. “? Mida”, dice la prima spiegando di voler chiarire quanto accaduto nelle serate di. “Non ho più nessun rapporto col presidente: non ci si vede e non ci si sente, non mi interessa la sua vita e sono qui, dopo dieci anni, perché voglio riprendermi la mia vita, la mia dignità”, aggiunge. Il suo legale, l’avvocato Luigi Liguori, ha chiarito che “renderà l’esame per dimostrare la sua innocenza, ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ruby ter, udienza rinviata. Le 'olgettine' Guerra e Sarcinelli: «Cene eleganti? Non scherziamo, Berlusconi ci ha rovinato la v… - leggoit : Ruby ter, udienza rinviata. Le 'olgettine' Guerra e Sarcinelli: «Cene eleganti? Non scherziamo, Berlusconi ci ha ro… - CorriereQ : Ruby ter: Guerra e Sorcinelli, cene eleganti? Non scherziamo - Affaritaliani : Ruby Ter, le ''Olgettine': 'Cene eleganti? Ci vien da ridere' - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Ruby ter, Guerra e Sorcinelli: 'Cene eleganti? Non scherziamo. Berlusconi ci ha rovinato la vita' -