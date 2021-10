Camera, per Occhiuto euforia e “buon lavoro” del presidente di turno (di Fi) e della destra. Per Letta solo il verbale (e un breve applauso) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L’Ufficio centrale circoscrizionale della Corte di appello di Firenze ha proclamato il 6 ottobre Enrico Letta eletto deputato“. Lo ha annunciato alla Camera il presidente di turno, Andrea Mandelli, annuncio a cui è seguito l’applauso dell’emiciclo. Poco prima, al momento del voto sulla risoluzione di maggioranza sulla Nadef, l’Aula ha tributato un applauso anche a Roberto Occhiuto neo eletto presidente della Regione Calabria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L’Ufficio centrale circoscrizionaleCorte di appello di Firenze ha proclamato il 6 ottobre Enricoeletto deputato“. Lo ha annunciato allaildi, Andrea Mandelli, annuncio a cui è seguito l’dell’emiciclo. Poco prima, al momento del voto sulla risoluzione di maggioranza sulla Nadef, l’Aula ha tributato unanche a Robertoneo elettoRegione Calabria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

marattin : Qui alla Camera poco fa una collega siciliana ha chiesto la parola per denunciare questo fatto. E ha aggiunto “e no… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - tg2rai : 'La vittoria del centrosinistra rafforza il governo Draghi', è il commento del segretario PD @EnricoLetta, eletto n… - smendoliera : RT @catlatorre: 'Abbiamo perso a Bologna, Napoli e Milano, ma abbiamo vinto in comune anche più grandi... Pordenone, Novara, Grosseto'. Pa… - SrlArt : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… -