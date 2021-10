Calciomercato Inter, assalto a Scamacca già a gennaio: la situazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano a Scamacca per rinforzare l’attacco nella finestra di mercato invernale L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante da alternare a Edin Dzeko. L’età del bosniaco, infatti, non può lasciare tranquillo Marotta che a gennaio è pronto a rituffarsi nel mercato per regalare a Inzaghi un altro centravanti. I nerazzurri dovrebbero fare un nuovo tentativo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca: la punta è secondo la dirigenza il prototipo ideale di vice-Dzeko. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’Inter è pronta a un nuovo assalto già a gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021): i nerazzurri pensano aper rinforzare l’attacco nella finestra di mercato invernale L’è alla ricerca di un nuovo attaccante da alternare a Edin Dzeko. L’età del bosniaco, infatti, non può lasciare tranquillo Marotta che aè pronto a rituffarsi nel mercato per regalare a Inzaghi un altro centravanti. I nerazzurri dovrebbero fare un nuovo tentativo con il Sassuolo per Gianluca: la punta è secondo la dirigenza il prototipo ideale di vice-Dzeko. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’è pronta a un nuovogià a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

