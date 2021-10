Brunetta: «Così vincerò la guerra alla burocrazia» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manda gli ispettori a controllare i «buchi neri» dell'amministrazione comunale di Milano, ma è sicuro di fare fino a 150.000 nuove assunzioni all'anno nella Pubblica amministrazione. Parla il ministro più «dirompente» del governo Draghi che prova a cambiare i meccanismi inceppati della macchina statale. Il centrodestra? «L'alleanza è solida anche se compie scelte diverse a livello nazionale». E sul suo premier attuale dice: «Come Berlusconi, segna la storia del Paese». C'è un ministro sprint, Renato Brunetta. Obiettivi centrati, sempre con il vento in faccia, con la stabilità e le riforme come traguardi per un Paese che rialza la testa. «Mentre il soufflé lievita, non bisogna aprire lo sportello del forno» disse a Cernobbio. Il domatore del «burosauro» della Pubblica amministrazione, animale biblico che da sempre spaventa gli italiani, racconta a Panorama la sua vita ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manda gli ispettori a controllare i «buchi neri» dell'amministrazione comunale di Milano, ma è sicuro di fare fino a 150.000 nuove assunzioni all'anno nella Pubblica amministrazione. Parla il ministro più «dirompente» del governo Draghi che prova a cambiare i meccanismi inceppati della macchina statale. Il centrodestra? «L'alleanza è solida anche se compie scelte diverse a livello nazionale». E sul suo premier attuale dice: «Come Berlusconi, segna la storia del Paese». C'è un ministro sprint, Renato. Obiettivi centrati, sempre con il vento in faccia, con la stabilità e le riforme come traguardi per un Paese che rialza la testa. «Mentre il soufflé lievita, non bisogna aprire lo sportello del forno» disse a Cernobbio. Il domatore del «burosauro» della Pubblica amministrazione, animale biblico che da sempre spaventa gli italiani, racconta a Panorama la sua vita ...

