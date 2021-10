Barcellona, bilancio chiuso con 481 milioni di perdite (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Barcellona ha presentato la chiusura del bilancio della scorsa stagione con 481 milioni di euro di perdite. Il calo dei ricavi rispetto all’annata precedente è di 224 milioni di euro, ovvero il 26% in meno. Le spese sono cresciute fino alla cifra record di 1.136 milioni, +19%. Il fatturato della scorsa stagione ha toccato quota 631 milioni di euro, le previsioni erano intorno ai 828 milioni di euro. Lo comunica il sito ufficiale del club catalano. Barça presents the closure of the 2020/21 season with losses of 481 million euros More information: https://t.co/M5oqwNiDel pic.twitter.com/BQY5SF5gL3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilha presentato la chiusura deldella scorsa stagione con 481di euro di. Il calo dei ricavi rispetto all’annata precedente è di 224di euro, ovvero il 26% in meno. Le spese sono cresciute fino alla cifra record di 1.136, +19%. Il fatturato della scorsa stagione ha toccato quota 631di euro, le previsioni erano intorno ai 828di euro. Lo comunica il sito ufficiale del club catalano. Barça presents the closure of the 2020/21 season with losses of 481 million euros More information: https://t.co/M5oqwNiDel pic.twitter.com/BQY5SF5gL3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

