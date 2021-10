Arturo Vidal, notte folle per il calciatore dell’Inter (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il video a pochi giorni dalla sfida di agosto con il Genoa Imbarazzo per Arturo Vidal. Il calciatore cileno dell’Inter è stato infatti filmato in condizioni non ottimali. Nelle ultime ore è circolato in rete un video, poi diventato virale, del cileno alticcio per le strade di Como, ripreso in condizioni fisiche evidentemente alterate e ritratto anche mentre è intento a fare una capriola su una macchina. Il video risalirebbe al 18 agosto, quindi a questa estate ma a pochi giorni dal ritorno del Campionato di Serie A di calcio e dalla sfida con il Genoa. Leggi anche: Inter, aperta un’inchiesta a carico di Arturo Vidal L’Inter, in difesa, ha spiegato di aver già ravveduto a redarguire il calciatore che si sarebbe anche scusato. Nelle ultime stagioni ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il video a pochi giorni dalla sfida di agosto con il Genoa Imbarazzo per. Ilcilenoè stato infatti filmato in condizioni non ottimali. Nelle ultime ore è circolato in rete un video, poi diventato virale, del cileno alticcio per le strade di Como, ripreso in condizioni fisiche evidentemente alterate e ritratto anche mentre è intento a fare una capriola su una macchina. Il video risalirebbe al 18 agosto, quindi a questa estate ma a pochi giorni dal ritorno del Campionato di Serie A di calcio e dalla sfida con il Genoa. Leggi anche: Inter, aperta un’inchiesta a carico diL’Inter, in difesa, ha spiegato di aver già ravveduto a redarguire ilche si sarebbe anche scusato. Nelle ultime stagioni ...

