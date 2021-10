Appendino: “Gay un cancro? No, lo sono l’odio e l’ignoranza” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il commento su Twitter della sindaca sulla vicenda della coppia omossessuale vittima di minacce e insulti omofobi in un condominio di Barriera di Milano Leggi su lastampa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il commento su Twitter della sindaca sulla vicenda della coppia omossessuale vittima di minacce e insulti omofobi in un condominio di Barriera di Milano

