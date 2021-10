Visionarea Art Space, in mostra a Roma gli acrilici su carta di Paolo Ventura (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarà la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista Paolo Ventura, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d’arte di Auditorium della Conciliazione, ventuno acrilici su carta che accompagnano l’autobiografia dell’artista, esposti per la prima volta al pubblico, insieme a undici foto del ciclo Ex Voto. Dopo l’inaugurazione con Massimo Vitali, dal 7 al 20 gennaio, lo spazio rinnovato dell’Auditorium della Conciliazione, accende così i riflettori su uno sperimentatore di linguaggi la cui indagine negli anni è rimasta fedele nell’atmosfera e nei temi: la guerra e i soldati, il circo e la maschera, i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarà ladel fotografo, pittore, scenografo e costumista, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione diArt. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d’arte di Auditorium della Conciliazione, ventunosuche accompagnano l’autobiografia dell’artista, esposti per la prima volta al pubblico, insieme a undici foto del ciclo Ex Voto. Dopo l’inaugurazione con Massimo Vitali, dal 7 al 20 gennaio, lo spazio rinnovato dell’Auditorium della Conciliazione, accende così i riflettori su uno sperimentatore di linguaggi la cui indagine negli anni è rimasta fedele nell’atmosfera e nei temi: la guerra e i soldati, il circo e la maschera, i ...

Advertising

FondTPI : Si inaugura in anteprima assoluta, mercoledì 6 ottobre 2021, il secondo appuntamento della nuova stagione di… - SMALLZINE : Autobiografica (con Ex voto) | Paolo Ventura a cura di Gianluca Marziani dal 7 ottobre 2021 sino al 20 gennaio 202… - OltreleColonne : A Visionarea Art Space Paolo Ventura presenta Autobiografica (con Ex voto) - fainformazione : A Visionarea Art Space Paolo Ventura presenta Autobiografica (con Ex voto) Si inaugura, mercoledì 6 ottobre 2021,… - fainfocultura : A Visionarea Art Space Paolo Ventura presenta Autobiografica (con Ex voto) Si inaugura, mercoledì 6 ottobre 2021,… -

Ultime Notizie dalla rete : Visionarea Art Visionarea Art Space, in mostra a Roma gli acrilici su carta di Paolo Ventura Sarà la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista Paolo Ventura, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d'arte di Auditorium della Conciliazione, ventuno acrilici su carta che accompagnano l'...

Paolo Ventura, in mostra a Roma gli acrilici su carta Si inaugura, domani, il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space, con la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista inserito dalla BBC nel documentario The Genius of Photography, Paolo Ventura. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in ...

Visionarea Art Space, in mostra gli acrilici su carta di Paolo Ventura Revenews Visionarea Art Space, in mostra a Roma gli acrilici su carta di Paolo Ventura (Teleborsa) - Sarà la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista Paolo Ventura, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space ...

In mostra a Roma gli acrilici su carta di Paolo Ventura ROMA (ITALPRESS) - Si inaugura, domani, il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space, con la mostra del fotografo, pittore, scenogr ...

Sarà la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista Paolo Ventura, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione diSpace. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d'arte di Auditorium della Conciliazione, ventuno acrilici su carta che accompagnano l'...Si inaugura, domani, il secondo appuntamento della nuova stagione diSpace, con la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista inserito dalla BBC nel documentario The Genius of Photography, Paolo Ventura. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in ...(Teleborsa) - Sarà la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista Paolo Ventura, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space ...ROMA (ITALPRESS) - Si inaugura, domani, il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space, con la mostra del fotografo, pittore, scenogr ...