Taiwan si prepara a possibile guerra con la Cina

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il ministro della difesa ha affermato chesiad unacon la. Tali dichiarazioni giungono mentre Pechino ha aumentato le incursioni militari verso. Il presidente Tsai Ing-wen ha affermato che l’eventuale caduta diper mano dellaavrebbe “conseguenze “catastrofiche per la pace regionale e il sistema di

La Cinauna doppia mossa: una militare, spostando la propria flotta, l'altra economica, con ... La crisi economica, però, sembra sempre più favorire azzardi militari, non pochi sue ...... il governo cinese siper una campagna contro la cosiddetta "cultura delle celebrity". Che ...in alcuni scandali finanziari con il marito e avrebbe sostenuto l'indipendentismo di...Il ministro della difesa ha affermato che Taiwan si prepara ad una possibile guerra con la Cina, dopo l'aumento delle incuriosni cinesi.L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden sta "comunicando privatamente" con la Cina, dopo che ieri, 4 ottobre, ben 52 aerei militari cinesi hanno violato la zona di identificazione per la difesa ...