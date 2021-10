Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021: i sei azzurri tutti nella parte bassa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Da giovedì 7 a domenica 17 ottobre si disputerà il Masters 1000 di Indian Wells (cemento outdoor) che vedrà al via sei azzurri: Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego, Mager e Musetti, mentre il russo Medvedev e il greco Tsitsipas sono le prime due teste di serie. nella notte italiana è stato sorteggiato il Tabellone, ecco come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Finale 2019 Wta Indian Wells Kerber-Andreescu h21:00 Atp di Shanghai caccia al Master Tennis settimana con 2 tornei ATP per Berettini e Fognini Tennis slam parigino 2020 rinviato Tennis stop fino al 7 giugno Il futuro degli Internazionali di tennis Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Da giovedì 7 a domenica 17 ottobre si disputerà ildi(cemento outdoor) che vedrà al via sei: Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego, Mager e Musetti, mentre il russo Medvedev e il greco Tsitsipas sono le prime due teste di serie.notte italiana è stato sorteggiato il, ecco come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Finale 2019 WtaKerber-Andreescu h21:00 Atp di Shanghai caccia al Master Tennis settimana con 2 tornei ATP per Berettini e Fognini Tennis slam parigino 2020 rinviato Tennis stop fino al 7 giugno Il futuro degli Internazionali di tennis

Advertising

sportface2016 : Il tabellone completo del Masters 1000 di #IndianWells 2021: #Medvedev prima testa di serie, al via #Berrettini,… - sportface2016 : Segui il LIVE del sorteggio del tabellone del Masters 1000 #IndianWells 2021: aggiornamenti in diretta… - infoitsport : Tabellone qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2021: sei azzurri al via - zazoomblog : Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021 in tv oggi: orario e diretta streaming - #Sorteggio #tabellone… - sportface2016 : #Tennis Tabellone qualificazioni Masters 1000 #IndianWells 2021: sei azzurri a caccia del main draw -