Tabaqueres

(Di martedì 5 ottobre 2021) ? Ingredienti per 6 persone (ricetta della pasticceria Bon bons), la preparazione1) Scaldate il latte con 100 g di zucchero e la scorza del limone intera (che poi eliminerete), quando il mix raggiunge 50° unite l’amido di mais. Mescolate fino a bollore, versate in una ciotola e fate raffreddare. 2) Impastate la farina con 100 g di zucchero, un pizzico di sale e lo strutto, versando 220 ml d’acqua per ottenere un composto morbido. Fate riposare 30 minuti avvolto nella pellicola. 3) Tirate la pasta in strisce larghe 10 cm. Distribuitevi la crema a cucchiaiate distanti 8 cm tra loro. Piegate le strisce a metà sul lato lungo e con un tagliapasta ritagliate le . Inumiditele e spolverizzate con lo zucchero rimasto. Infornate a 180° per 40 minuti ?> L'articolo proviene da City Roma News.